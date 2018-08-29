انتعاشة فى بورصة طوكيو.. ومؤشر نيكى يصعد للجلسة السابعة على التوالى

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى للجلسة السابعة على التوالى اليوم الأربعاء مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بموازاة نظيرتها الأمريكية.

وأغلق المؤشر القياسى مرتفعا 0.15 % إلى 22484.22 نقطة، فيما زادت أسهم طوكيو إلكترون 0.87 % وأدفانتست كورب 1.95 % وسومكو كورب 1.49 % وسكرين هولدنجز 2.38 %.

وبرغم الارتفاع، إلا أن مكاسب السوق جاءت محدودة، حيث دفعت المكاسب نيكي إلى نطاق المغالاة فى الشراء على المؤشرات الفنية ليواجه مقاومة عند 23 ألف نقطة وهو مستوى لم يبلغه منذ منتصف يونيو حزيران. وتجاوز المؤشر ذلك المستوى لفترة وجيزة أمس الثلاثاء ثم تراجع عنه.

وتباين أداء مصنعى السيارات اليابانيين حيث من المتوقع أن يؤثر تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك على الخطط الإقليمية للمصنعين غير الأمريكيين.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.63% بيما تراجع سهم مازدا موتور 0.42 % ونيسان موتور 0.05 % وصعد هوندا موتور 0.53 %.

كانت مصادر أبلغت رويترز يوم الثلاثاء أن الاتفاق الأمريكي المكسيكي المقترح يسمح لواشنطن بفرض رسوم عقابية بما يصل إلى 25 % على واردات السياسات المصنعة في المكسيك فوق أحجام معينة. وثمة بواعث قلق من أن تستخدم واشنطن مثل تلك الرسوم لانتزاع تنازلات من الاتحاد الأوروبي واليابان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 % إلى 1739.60 نقطة.