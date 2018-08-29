اليونان تحقق مع موظفى إغاثة للاشتباه فى تهريب المهاجرين والتجسس

أثينا (رويترز)

قالت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت موظفى إغاثة اثنين وتحقق مع 30 شخصا إجمالا من العاملين فى نفس المنظمة على جزيرة ليسبوس للاشتباه فى تهريبهم مهاجرين إلى اليونان فضلا عن التجسس وغسل أموال.

وذكرت الشرطة فى بيان أن المشتبه بهم، وبينهم 24 أجنبيا وستة يونانيين، يعملون على الجزيرة منذ أواخر 2015 على الأقل مع منظمة غير حكومية لم تكشف السلطات عن اسمها.

كانت ليسبوس القريبة من تركيا فى شمال شرق بحر إيجه، نقطة الدخول المفضلة إلى الاتحاد الأوروبى فى 2015 لنحو مليون سورى وأفغانى وعراقى وعملت عشرات من منظمات الإغاثة على الجزيرة فى ذلك الحين.

وقالت الشرطة إن الشبكة الإجرامية المشتبه بها "قدمت مساعدة مباشرة لشبكات منظمة لتهريب المهاجرين".

وأضافت أن المنظمة المعنية حصلت على "مبالغ مالية كبيرة" بعضها من التبرعات. ولم تكشف الشرطة عن المبالغ.

وذكرت أنه يتم التحقيق مع الثلاثين على أساس كل حالة على حدة للاشتباه بهم فى "تأسيس والانضمام إلى منظمة إجرامية، وغسل أموال، والتجسس وانتهاك أسرار الدولة والتزوير وجرائم ضد قانون الهجرة والتشريعات الخاصة بالاتصالات الإلكترونية".

وزعمت السلطات أنهم حصلوا على معلومات سرية عن تدفقات اللاجئين من تركيا وراقبوا بشكل غير قانونى الاتصالات اللاسلكية لحرس السواحل اليونانى ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى فرونتكس.

وفتحت السلطات التحقيقات بعد رصد أجنبيين اثنين على ليسبوس فى فبراير شباط يقودان سيارة تحمل لوحات معدنية عسكرية مزورة مثبتة على اللوحات القانونية.