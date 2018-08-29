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اليوم.. "الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:30 ص
اليوم.. "الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم توزيع لحوم الأضاحى
كتب إسماعيل رفعت
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تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم الأضاحى اليوم الأربعاء بواقع 10 آلاف كيلو لحوم بمحافظتى بنى سويف، والفيوم بـ5000 كيلو لكل محافظة.

 

كانت وزارة الـوقاف، أكدت أن حصيلة صكوك الأضاحى تجاوزت 52 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالنسبة للمبالغ الموردة حتى تاريخ 27 / 8 / 2018م وما زال المبلغ النهائى متوقعًا زيادته نظرًا لأن المبالغ الموردة ما زال بعضها قيد التحويل للحساب المجمع بالبنك المركزى، والوزارة تشكر كل من أولوها ثقتهم وتتعهد بأن تكون عند حسن ظنهم فى تنفيذ المشروع.

 

فيما واصلت وزارة الأوقاف، أمس الثلاثاء، توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى الدقهلية، والغربية، حيث بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 20 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية".


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