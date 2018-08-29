video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن : مقتل 200 حوثى وتدمير 18 موقعا خلال 3 أيام فى حجة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:30 م
اليمن : مقتل 200 حوثى وتدمير 18 موقعا خلال 3 أيام فى حجة اليمن - أرشيفية
/أ ش أ/
إضافة تعليق

أفاد مصدر عسكرى يمنى بأن وحدات الجيش وبدعم من التحالف، قتلت 200 عنصر حوثى خلال 3 أيام حشدتهم الميليشيات فى محافظة حجة، مشيرا إلى أن طيران التحالف تمكن من تدمير 18 موقعا لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله " إن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران دفعت - خلال الأيام الماضية - بتعزيزات عسكرية إلى مديريتى (عبس) و(مستبا) فى محافظة حجة، بعد أن طردتها قوات الجيش اليمنى من مركز مديرية حيران المجاور

وكانت السعودية قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى تحالف دعم الشرعية فى اليمن، لمساندة الجيش اليمنى فى معاركه ضد الحوثيين بمحافظة حجة شمال غربى اليمن، تشمل آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الأمريكى: نراجع دائما الدعم للتحالف العربى فى اليمن

اليمن

حوثيين

ميليشيات الحوثى

التحالف العربى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة