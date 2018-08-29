اليمن : مقتل 200 حوثى وتدمير 18 موقعا خلال 3 أيام فى حجة

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أفاد مصدر عسكرى يمنى بأن وحدات الجيش وبدعم من التحالف، قتلت 200 عنصر حوثى خلال 3 أيام حشدتهم الميليشيات فى محافظة حجة، مشيرا إلى أن طيران التحالف تمكن من تدمير 18 موقعا لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله " إن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران دفعت - خلال الأيام الماضية - بتعزيزات عسكرية إلى مديريتى (عبس) و(مستبا) فى محافظة حجة، بعد أن طردتها قوات الجيش اليمنى من مركز مديرية حيران المجاور

وكانت السعودية قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى تحالف دعم الشرعية فى اليمن، لمساندة الجيش اليمنى فى معاركه ضد الحوثيين بمحافظة حجة شمال غربى اليمن، تشمل آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود.