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النيابة تطلب التحريات حول وفاة شاب فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالطالبية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول وفاة شاب فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالطالبية مشاجرة ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة شاب فى مشاجرة عائلية، بمنطقة الطالبية بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتوفى.

 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم، وبإجراء التحريات تبين أن سائق استعان بشقيقه وتشاجر مع اثنين من أشقاء زوجته، بسبب خلافات أسرية، وأصيب شقيق الزوج بحروق نتيجة رشه بمياه ساخنة، إلا أن شقيق الزوجة أصيب بتوقف فى عضلة القلب مما أسفر عن مفارقته الحياة.

 

ألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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