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النيابة تحقق مع "حبيبة" و5 آخرين المتهمين الجدد بقتل "طالب الرحاب"

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:13 م
النيابة تحقق مع "حبيبة" و5 آخرين المتهمين الجدد بقتل "طالب الرحاب" موقع حادث مقتل طالب الرحاب
كتب أحمد حسنى
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول، التحقيق مع 6 متهمين جدد بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، ومن بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها. وذلك بعد القبض عليهم.
 
 
وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.
 
 
وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب " بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية. 
 
 
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.
 
 
وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما  وضع  "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

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