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"النقل والمواصلات" تعيد طفلا متغيبا لأهله بعد العثور عليه بمحطة مترو

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:42 م
"النقل والمواصلات" تعيد طفلا متغيبا لأهله بعد العثور عليه بمحطة مترو الطفل المتغيب عقب تسليمة لاسرتة
كتبت : دينا الحسينى
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أعادت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفي الرزاز طفلا متغيبا لأهليته بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عقب العثور عليه بمحطة مترو الأنفاق.

كان اللواء عصام العزب مدير المباحث قد تلقي إخطارأً بورود بلاغ لقسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حمامات القبة لمترو الأنفاق بالعثور على طفل متغيب يدعى"ع.و.ع"، يبلغ من العمر 6 سنوات، مقيم عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة القاهرة.

وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وتم التوصل لأهليته، وأمكن التوصل لوالده المدعو و.ع.م ، سن 40، مقيم بذات العنوان، والذى حضر واستلم نجله وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، قدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول فى رعاية وإعادة نجله .

 

 

 


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