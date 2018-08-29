"النقل العام" تعلن عن وصول أول أتوبيس كهربائى إلى الإسكندرية منتصف سبتمبر

أكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن المحافظة سوف تتسلم أول أتوبيس كهربائى فى منتصف شهر سبتمر المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالفعل تم شحن أول أتوبيس كهربائى قادمًا من دولة الصين، وأن الشحن يستغرق شهرًا لوصوله إلى ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أنها تجربة يتم تطبيقها فى مصر لأول مرة، وتأتى فى إطار تطوير خدمة النقل بالإسكندرية وتدعيم أسطول النقل بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بأحدث وسائل النقل الحضرى وصديقة للبيئة، وذلك لتقديم الخدمة المتميزة لجمهور الإسكندرية والوافدين، والحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمدينة.

يذكر أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، قد أعلنت عن مناقصة عامة عالمية لتوريد 15 أتوبيسًا يعمل بالكهرباء، وقد اشترت 17 شركة عالمية كراسة الشروط، وتقدمت منها خمس شركات بالعروض فى المناقصة، وبعد الانتهاء من البت الفنى والمالى طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية على الشركة الصينية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، ووكيلها المصرى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وذلك لتوريد 15 أتوبيسًا يعمل بالكامل بالكهرباء.