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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:27 م
خالد صلاح
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النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:18 م
النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر أسعار النفط
(رويترز)
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هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية لكن انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أمريكية حال دون مزيد من الهبوط فى السوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 75.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أربعة سنتات إلى 68.49 دولار للبرميل.

وفى الولايات المتحدة، قال معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلا بمقدار 38 ألف برميل إلى 405.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 24 أغسطس .

وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ فى استهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمبر

 

 


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أسعار النفط

معهد البترول الأمريكى

زيادة المخزونات الأمريكية




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