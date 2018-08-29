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النزول بمجموع التعليم الفنى صناعى للبنين والبنات 4 درجات بالقليوبية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:51 م
النزول بمجموع التعليم الفنى صناعى للبنين والبنات 4 درجات بالقليوبية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، النزول بمجموع التعليم الفني صناعي بنين من 165 إلى 161 درجة، والصناعي بنات من 180 إلى 176 درجة، للحاصلين علي شهادة إتمام التعليم الأساسي من مدارس المحافظة، وذلك بالمدارس التي بها مناطق شاغرة فقط علي ان يتم فتح باب القبول بتلك المدارس مباشرة لمدة أسبوعين اعتبارا من 27 أغسطس الجاري حتي 10 سبتمبر المقبل.
 
وأوضح عجلان، أنه تمت الموافقة علي قيد الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عام 2017، وكذلك الإعدادية المهنية والإعدادية الأزهرية للالتحاق بمدارس التعليم الفني بنفس درجات تنسيقهم العام الماضي 2017/2018.
 

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