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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:51 م
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الناتو يدرس تخليد ذكرى جون ماكين فى تسمية مقره الجديد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:14 م
الناتو يدرس تخليد ذكرى جون ماكين فى تسمية مقره الجديد نعش جون ماكين
أ ش أ
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أعلن حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الأربعاء، دراسته لطلب بتسمية مقر الحلف الجديد تيمنا بالسياسى الأمريكى وعضو الكونجرس السابق جون ماكين الذى توفى، السبت الماضى، بمرض السرطان.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن توم توجيندات عضو البرلمان البريطانى عن حزب المحافظين ورئيس لجنة الشئون الخارجية، تقدم للناتو بالطلب عقب وفاة ماكين.

وكتب توجيندات فى طلبه: "لا يوجد إشادة مناسبة أكثر للسيرة المهنية والقيم التى تبناها ماكين، كما أنه لا يوجد رسالة أفضل يمكن أن يرسلها الناتو فى هذا الوقت من التوتر العالمى أفضل من تسمية مقره الجديد تيمنا برجل الدولة الأمريكى".

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو تلقى التحالف لطلب بتسمية مقر الحلف الجديد فى بروكسل تيمنا بالسيناتور الأمريكى، قائلة إنه سيتم النظر فيها بعناية.


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