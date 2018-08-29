النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

كتب محسن البديوى

طالبت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بحلاقة شعر من يتحرش بفتاة، كما كان يحدث فى الستينيات، مع نشر دوريات أمنية فى كل مكان لمواجهة ظاهرة التحرش.

وناشدت غادة عجمى، خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بضرورة إصدار قرارات للقضاء على مثل هذه الظواهر.

فيما أكدت الدكتورة سالى الشيخ، استشارى الطب النفسى، أن التحرش انتهاك للحدود ولم يقتصر على التحرش الجنسى فقط، بل التحرش يبدأ من نظرة، مضيفة أن اقتحام خصوصية الفتاة يعتبر تحرشا.

وأشارت إلى أن مصر بها أكبر نسبة تحرش، وشددت على أنه يجب معالجة المتحرشين نفسيًا، لأن المتحرش مريض نفسى، ولديه خلل وعدم توازن، موضحة أن العلاج النفسى والتقييم النفسى ضرورى لكل إنسان لتجنب ظهور المتحرشين.