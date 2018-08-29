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المهن الطبية تضخ 245 ألف عبوة أنسولين بالأسواق لسد حاجة المرضى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:00 ص
المهن الطبية تضخ 245 ألف عبوة أنسولين بالأسواق لسد حاجة المرضى الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن ضخ 200 ألف عبوة أنسولين بمخازن التموين الطبى، على أن توزع على جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة .

 

وقال الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية لـ"اليوم السابع"، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بضرورة توفير الأنسولين بالأسواق بكميات تكفى حاجة المرضى، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ 45 ألف عبوة بالصيدليات الخاصة، مضيفاً أن الأنسولين متوفر بالسوق وليس فيه أى نقص يذكر.

 

وتابع الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، أنه يتم إخطار الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، بالأرصدة المتاحة فى المخازن والكميات التى يتم ضخها بالسوق بشكل مستمر.


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الصحة

المهن الطبية

الانسولين




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