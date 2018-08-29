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المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيا لمدة 3 أيام لإصلاح فواصل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:53 م
المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيا لمدة 3 أيام لإصلاح فواصل إصلاح فواصل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة ، كوبرى 15 مايو جزئيا بسبب إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية لمنابعة حركة السيارات.

 

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 31/8/2018م الساعه 12 صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 2/9/2018م الساعه 6 صباحاً، على أن يكون الإصلاح كل يوم جمعة إلى الأحد من كل أسبوع.

 

 


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