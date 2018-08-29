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المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:30 ص
المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين أعمال تطوير كوبى الدقى ـ صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية إغلاق جزئى لكوبرى الدقى بسبب إجراء أعمال تطوير بتغيير طبقة الأيبوكس فى الاتجاه المؤدى لشارع البطل أحمد عبد العزيز لمدة أسبوعين، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 

وستكون تلك اﻷعمال فى حارة واحدة و ترك اﻷخرى للسيارات ﻹجراء أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى وتغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

 

وستكون اﻷعمال على مرحلتين وتم عمل دوران وفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى لتيسير المرور للسيارات، مع تركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة مع مراقبة الطريق بالكاميرات.


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