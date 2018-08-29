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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:00 م
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المشروع الجديد يسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشرات تنافسية الأعمال الدولية

المالية تنفذ تكليف الرئيس وتطرح مناقصة عالمية غدا لميكنة العمل بمصلحة الضرائب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:58 م
المالية تنفذ تكليف الرئيس وتطرح مناقصة عالمية غدا لميكنة العمل بمصلحة الضرائب محمد معيط
كتب - أحمد يعقوب
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- إعداد مشروع قانون لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وتوحيد إجراءات ضريبتى الدخل والقيمة المضافة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن طرح وزارة المالية غدا مناقصه عالمية  لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، لافتا إلى أنه سيتاح المشاركة فى المناقصة لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات سواء المصرية أو الأجنبية لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية .
 
وقال وزير المالية إن هذه المناقصة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير اليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبا إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
 
وتوقع وزير المالية الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عام، لافتا إلى أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة الشروط لهذا المشروع المهم والذى سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تنافسية الأعمال التى تصدر عن الجهات الدولية.
 
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار الفاتورة الضريبية المميكنة، إلى جانب توحيد الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة من أجل التيسير على المجتمع الضريبي عبر تبسيط تلك الإجراءات ومنع تكرارها، وهو ما يدعم جهود الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار .
 

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