القوات المسلحة تعلن مقتل 20 تكفيريا وتدمير 18 وكرا للعناصر الإرهابية

كتب زكى القاضى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان السابع والعشرين للعملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أنه استكمالًا للنجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمرارا لتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

و أسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذًا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التى كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة إيصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيرى ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

كما تم القضاء على 13 فرد تكفيرى خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على عدد ( 18 ) فردا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ونجحت القوات فى تدمير 18 وكرا ومخبأ وملجأ خاص بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير 10 عربات أنواع و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

واستطاعت القوات اكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

وعلى الحدود الغربيه للبلاد تمكنت القوات الجوية من تدمير 38 عربة تستخدم فى أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الصناعية و1100 كجم من جوهر الحشيش المخدر ومليون و300 ألف قرص مخدر و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق الغير شرعية

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تم ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدره مختلفة الأنواع وضبط عدد 12 عربة أنواع تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة

وعلى الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى تم ضبط 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 طن من الأحجار الصخرية التى تحتوى على خام الذهب وضبط 26 عربة و55 متهمًا فى أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.

كما استمرت عناصر القوات البحرية فى أعمال تأمين المسرح البحرى والأهداف الاقتصادية بالبحر وتشديد إجراءات التامين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع العناصر الإرهابية من التسلل.

وشددت القوات المسلحة، على إدراكها الكامل بحجم الخطر الذى يشكله الإرهاب على الشعب المصرى العظيم وأنها لن تدخر جهدًا لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها العظيم.

يذكر أن العملية الشاملة سيناء 2018 انطلقت فى فبراير الماضى على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة فلول الإرهاب والتطرف.