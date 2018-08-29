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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:49 م
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القوات الأمريكية تستهدف مخابئ تابعة لتنظيم داعش شرق أفغانستان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:26 م
القوات الأمريكية تستهدف مخابئ تابعة لتنظيم داعش شرق أفغانستان الجيش الأمريكى فى أفغانستان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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نفذت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على المخابئ التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم (ننجرهار) بشرق أفغانستان.

وذكرت الفرقة 201 التابعة للجيش الأفغانى - فى بيانٍ أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن طائرات أمريكية من دون طيار استهدفت مخابئ تابعة للتنظيم الإرهابى فى منطقة وزير طنجى، وأن الغارات أسفر عنها مقتل 7 مُسلحين.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة على هذا البيان حتى الآن.

 


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