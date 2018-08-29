القوات الأمريكية تستهدف مخابئ تابعة لتنظيم داعش شرق أفغانستان

كابول(أ ش أ)

نفذت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على المخابئ التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم (ننجرهار) بشرق أفغانستان.

وذكرت الفرقة 201 التابعة للجيش الأفغانى - فى بيانٍ أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن طائرات أمريكية من دون طيار استهدفت مخابئ تابعة للتنظيم الإرهابى فى منطقة وزير طنجى، وأن الغارات أسفر عنها مقتل 7 مُسلحين.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة على هذا البيان حتى الآن.