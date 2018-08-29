القوات الأمريكية تستهدف مخابئ تابعة لتنظيم داعش شرق أفغانستان

نفذت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على المخابئ التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم (ننجرهار) بشرق أفغانستان.
وذكرت الفرقة 201 التابعة للجيش الأفغانى - فى بيانٍ أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن طائرات أمريكية من دون طيار استهدفت مخابئ تابعة للتنظيم الإرهابى فى منطقة وزير طنجى، وأن الغارات أسفر عنها مقتل 7 مُسلحين.
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة على هذا البيان حتى الآن.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة