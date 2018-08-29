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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:45 م
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القبض على 3 عاطلين لسرقتهم هاتف محمول من طالب تحت تهديد السلاح بالنزهة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:29 م
القبض على 3 عاطلين لسرقتهم هاتف محمول من طالب تحت تهديد السلاح بالنزهة المتهمين بسرقة هاتف محمول من طالب تحت تهديد السلاح بالنزهة
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة القبض على 3 عاطلين لقيامهم بالاستيلاء على هاتف محمول لطالب بعد تهديده بالسلاح وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وسمعت قوة من رجال مباحث قسم شرطة النزهة استغاثة بجوار سور نادي الشمس ـ دائرة القسم من "محمد.ع.ا" 16 سنة طالب بأنه حال سيره مترجلاً بشارع محطة الجراج دائرة القسم استوقفه 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية "وهددوه بسلاح أبيض "كتر" واستولوا منه علي هاتفه المحمول كرها عنه ولاذو بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهم وتبين أنهم "أحمد.ع.م" 29 سنة عاطل و"أحمد.م.م" 30 سنة عاطل و"إسلام.أ.ا" 29 سنة وجميعم سابق اتهامهم فى 10 قضايا سرقة ومخدرات وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وكذا السلاح الأبيض "كتر" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وبسؤال المجني عليه تعرف عليهم والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.


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