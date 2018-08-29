القبض على هارب من السجن 15 سنة فى قضية تزوير بالإسكندرية

كتبت : دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب من القبض على محكوم عليه هارب من حكم قضائى فى قضية تزوير بالسجن المشدد 15 سنة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المحكوم عليه الهارب "عبد الجواد ج.ع" 47 سنه مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، محكوم عليه فى قضية "تزوير واستعمال محررات مزورة واستيلاء" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والمحررة بمعرفة الإدارة، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.