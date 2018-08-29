القبض على صاحب مخزن قبل ترويجه 4 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى حدائق القبة

كتب إبراهيم أحمد

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على صاحب مخزن بحوزته 4 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى حدائق القبة و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد بأن"عصمت.ع.ا" 44 سنة صاحب مخزن لتجهيز و تعبئة اللحوم يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم ، دواجن" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المخزن على 2 طن و 460 كيلو دواجن ، 952 كيلو لحوم و دهون ، 231 كيلو لحوم مستوردة ، 220 كيلو رومى ، طن أرز.

وبالكشف عنهم تبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة لاستخدام الآدمى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك وتولت النيابة العامة التحقيق.