القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بنظام المغافلة فى الإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للمقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية مفادها قيام كلا من المتهم " سليم. س. س " 45 عاماعامل مقيم بئر العبد - شمال سيناء وله محل اقامة اخر حي السلام - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 9 لسنة 2017 جنايات الصالحية ــ شرقية ، والمقضى فيها بالأشغال الشاقة المؤبده بتهمة " سلاح ناري " والمتهم " محمد. خ .خ "مواليد 31 عاما عامل مقيم رمانة – شمال سيناء وله محل اقامة آخر حي السلام - دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى 5 احكام قضائية بتهم " سرقة مسكن ــ سرقة متنوعة – جريمة أحداث " , آخرهم القضية رقم 11/2016 جنح قسم بئر العبد – شمال سيناء بتهمة " سرقة " بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات ــ بأسلوب المغافلة .

وعقب تقنين الإجراءات ــ تم القيام بمأمورية إستهدفت المتحرى عنهما أسفرت عن ضبطهما ، بحوزة الاول سلاح ناري خرطوش عيار 12 مم ، طلقة من ذات العيار ، هاتف محمول بحوزة الثاني سلاح أبيض "مطواه ".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ومقاومة السلطات عند ضبطه ، الهاتف المحمول المضبوط من متحصلات سرقاته ــ كما أقر المتهم الثاني بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، بتطوير مناقشتهما أقرا بإرتكابهما خمسة وقائع سرقات سيارات من مختلف ارجاء المدينة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.