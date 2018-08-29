العدل: التفتيش القضائى يتابع إنجاز القضايا ويذلل عقبات سير العمل بالمحاكم

قالت وزارة العدل تحت اشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، إن قطاع التفتيش القضائى يقوم بإعداد تقرير إنجاز القضايا وتذليل كافة العقبات فى سير عمل المحاكم وهو المختص بالتفتيش على أعمال المحاكم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن قطاع شئون المحاكم يقوم بمتابعة أعمال المحاكم على مستوى الجمهورية من الناحية المالية والإدارية هو لعرضها على الوزير، مشيرة إلى أن كل ذلك لا يدخل فى اختصاص قطاع التخطيط والتنمية الادارية والمتابعة.

وكانت مصادر رفيعة المستوى اكدت أن وزير العدل، كلف قطاعى المحاكم والمتابعة بالوزارة بتذليل كافة العقبات التى قد تعطل سير العمل بالمحاكم خاصة خلال فصل الصيف، خاصة القضايا والنزاعات الاجتماعية لما لها من تأثير على المجتمع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع التفتيش القضائى أيضا لحث القضاة على إنجاز كافة القضايا المطروحة أمامهم فى المحاكم.

كما أمر بضرورة المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ على أعمال المحاكم خاصة فى شهور فصل الصيف، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وإنهاء النزعات الأسرية والعمالية والجنائية، كما كلفه بإعداد تقرير الإنجاز عن كل محكمة على حدا، والأعمال التى تقوم بها وبيان موضع القوة والضعف فيها لتلافى العيوب والسلبيات والتشجيع على الكفاءة.