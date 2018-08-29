العثور على مستودع أسلحة وذخيرة من بينها صواريخ "تاو" الأمريكية بريف حماة

دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجهات المختصة خلال تمشيطها تلول الحمر بريف حماة، اليوم، عثرت على مستودع أسلحة وذخيرة وقذائف من مخلفات الإرهابيين من بينها صواريخ "تاو" أمريكية الصنع.

وأوضحت (سانا) أن عناصر الهندسة فى الجهات المختصة وخلال تمشيط تلول الحمر لرفع المفخخات والذخائر والأسلحة التى تركها الإرهابيون قبل إخراجهم إلى شمال سورية عثرت على مستودع أسلحة وذخيرة وقذائف وصواريخ شملت سبعة صواريخ "تاو" أمريكية الصنع وصواريخ ب 10 وقذائف دبابات و"بى ام بي" إضافة إلى كمية من الطلقات المتفجرة.

وفى السياق ذاته قُتل شخص، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى بريف دير الزور الجنوبى الشرقى.

وأوضحت الوكالة أن لغم من مخلفات تنظيم داعش، الإرهابى انفجر فى بلدة (محكان) جنوب شرق مدينة (الميادين) بنحو 7 كم، أسفر عن مقتل شخص.

وكان طفل قُتل وأصيب 3 أشخاص بجروح، الخميس الماضى، نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيى "داعش" فى قرية (الكشمة) التابعة لمنطقة (البوكمال) بالريف الجنوبى الشرقى.

وفى السياق ذاته سيطرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق جديدة فى عمق بادية السويداء الشرقية، وذلك خلال عملياتها المتواصلة على العناصر المتبقية لتنظيم "داعش" فى تلول الصفا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش العاملة على اتجاه تل أبو غانم بسطت سيطرتها على منطقة قبر عيد حنيش على أطراف تلول الصفا بعمق البادية بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيى تنظيم "داعش"، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر التنظيم بين قتلى ومصابين ودمرت لهم سيارة دفع رباعى مزودة بمدفع 23 مم.

وأوضحت (سانا) أن وحدات من الجيش واصلت تعزيز انتشارها وتقدمها وتثبيت نقاطها على اتجاه قبر الشيخ حسين وأم مرزخ وسيطرت على بركة حوى عوض وعلى مساحات واسعة من الجروف الصخرية التى كانت بمثابة خط دفاعى أول لإرهابيى التنظيم.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش وجهت رمايات مدفعية وصاروخية على مقر قيادة لإرهابيى "داعش" فى المنطقة الواقعة ما بين خربة الحاوى وأم مرزخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير ما بحوزتهم من عتاد وأسلحة وذخائر.

وكانت وحدات من الجيش قد سيطرت - أمس - على سد هاطيل أحد أبرز المصادر التى يستغلها إرهابيو تنظيم "داعش" للإمداد بالمياه جنوب غرب تل أبو غانم بنحو 8 كم وعززت انتشارها فى مساحات جديدة من الجروف الصخرية فى تلول الصفا فى عمق بادية السويداء الشرقية.