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الصين تنفى الاتهامات بوقوفها خلف قرصنة البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:38 ص
الصين تنفى الاتهامات بوقوفها خلف قرصنة البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون هيلارى كلينتون
بكين (أ ش أ)
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نفت الصين، وبشدة، صحة الاتهامات التى وجهت إليها من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بالوقوف خلف قرصنة البريد الإليكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج – خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر وزارة الخارجية - "هذه الاتهامات ليست بالجديدة.. إن الصين تعارض جميع أشكال الهجمات السيبرانية (الإلكترونية)"، داعية المجتمع الدولى إلى العمل معا من أجل الوقوف بقوة ومواجهة هذه النوعية من الهجمات.

 


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هيلارى كلينتون

قرصنه البريد الالكترونى

البريد الالكترونى

قرصنه بريد هيلارى كلينتون




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