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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:07 ص
خالد صلاح
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الصين تعلن استعدادها توقيع مذكرة تفاهم مع كوت ديفوار فى مبادرة "الحزام والطريق"

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:30 ص
الصين تعلن استعدادها توقيع مذكرة تفاهم مع كوت ديفوار فى مبادرة "الحزام والطريق" الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده مستعدة لاستغلال فرصة زيارة الدولة التى يقوم بها رئيس كوت ديفوار للصين - لحضور قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى - للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" من أجل التحديث الشامل لمستوى التعاون الثنائى.

جاء ذلك خلال لقاء "وانج يى" مع وزير خارجية كوت ديفوار "مارسيل أمون - تانو" الذى يزور بكين حاليا.

وقال "وانج يى" إن الصين ترحب بزيارة الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا ومشاركته فى قمة منتدى التعاون الصينى - الأفريقى لعام 2018 فى بكين، مؤكدا استعداد بلاده لمزيد من التعاون مع كوت ديفوار فيما يتعلق بالشؤون العالمية وحماية المصالح المشتركة للبلدين فضلا عن الدول النامية الأخرى.

من جانبه، أشاد وزير خارجية كوت ديفوار "مارسيل أمون - تانو" بعلاقات بلاده مع الصين، واصفا إياها بأنها نموذج للعلاقات التعاونية بين الصين وإفريقيا.

وأعرب عن استعداد بلاده لتعميق التعاون مع الصين فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتقديم إسهامات لبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وأفريقيا.

 


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