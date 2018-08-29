الصين تتعهد بتعزيز التعاون مع منظمة الملكية الفكرية العالمية

بكين (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) لى كه تشيانج إن الصين تمر بمرحلة حاسمة من تحديث وتحسين اقتصادها، وستتبنى نظام حماية أكثر صرامة لحماية حقوق الملكية الفكرية وزيادة تحسين القوانين واللوائح المعنية، متعهدا بتعزيز التعاون مع منظمة الملكية الفكرية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصينى مع مدير عام منظمة الملكية الفكرية العالمية "فرانسيس جوري" على هامش مشاركته فى المؤتمر رفيع المستوى لعام 2018 بشأن حقوق الملكية الفكرية للدول الواقعة على طول الحزام والطريق المنعقد فى بكين.

وأضاف "لى كه تشيانج" أن حماية حقوق الملكية الفكرية حجر زاوية لاقتصاد السوق فى الوقت الذى تعد فيه حماية حقوق الملكية الفكرية .. مطلبا حتميا لتحقيق التنمية الابتكارية، مشيرا إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية هى حماية الابتكار والمواهب الابتكارية.

ولفت إلى أن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، حال التأكد منها، ستعاقب بشدة، وأن الصين ستعامل جميع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة وستقدم حماية متساوية، قائلا: "إن الصين لن تسمح مطلقا بنقل إلزامى للتكنولوجيا، وإنه إذا اكتشفت الصين أية حالة ستحقق فيها وستتعامل معها وفقا للقانون".

وأكد "لى كه تشيانغ" أن الصين تتمسك بشدة بالتعددية وأن الدول سواء كانت كبيرة أم صغيرة يتعين أن تسعى إلى الحصول على أكبر مصالح مشتركة فى الشؤون الدولية، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المنظمة وستبقى على دعمها لعمل المنظمة من أجل التعزيز المشترك لبناء قواعد منفتحة وشاملة ومتوازنة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية الدولية وعمل إسهامات جديدة لتحسين الحوكمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبه، قال مدير عام منظمة الملكية الفكرية العالمية "فرانسيس جوري" إنه خلال الأعوام الأربعين الماضية، أقامت الصين نظام حماية رفيع المستوى لحقوق الملكية الفكرية، التى تعد قوة دافعة للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن بكين تعامل الشركات الصينية والأجنبية على قدم المساواة.

وأكد جورى أن المنظمة على استعداد لزيادة تعميق التعاون مع الصين والحفاظ على التعددية والمواجهة المشتركة للتحديات.