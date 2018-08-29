الصحة: ننتج محليا 7 ملايين عبوة من الأنسولين سنويا.. والمواد الخام متوفرة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على أن الإنتاج المحلى من الأنسولين بنحو 7 ملايين عبوة سنويا، لافتة إلى أن المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر.

وقالت رشا زيادة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم توجيه مديرى المديريات بتعزيز المخزون بما يكفى لمدة لا تقل عن شهرين من الأنسولين، وتابعت :"أرصدة مديريات الصحة من الأنسولين فى جميع محافظات الجمهورية لا تقل عن استهلاك يكفى لشهر".

كانت وزارة الصحة أكدت أنه لايوجد نقص فى الأنسولين بالأسواق، مؤكدة أن الكميات المتوفرة بالسوق تكفى لجميع المرضى .