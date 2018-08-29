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الصحة: ننتج محليا 7 ملايين عبوة من الأنسولين سنويا.. والمواد الخام متوفرة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:16 ص
الصحة: ننتج محليا 7 ملايين عبوة من الأنسولين سنويا.. والمواد الخام متوفرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على أن الإنتاج المحلى من الأنسولين بنحو 7 ملايين عبوة سنويا، لافتة إلى أن المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر.

 

وقالت رشا زيادة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم توجيه مديرى المديريات بتعزيز المخزون بما يكفى لمدة لا تقل عن شهرين من الأنسولين، وتابعت :"أرصدة مديريات الصحة من الأنسولين فى جميع محافظات الجمهورية لا تقل عن استهلاك يكفى لشهر".

 

كانت وزارة الصحة أكدت أنه لايوجد نقص فى الأنسولين بالأسواق، مؤكدة أن الكميات المتوفرة بالسوق تكفى لجميع المرضى .


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فراس الراوي

الحل ؟؟

الحل فى خفض معدلات المرض وليس بذياده انتاج الانسوليين مصر اصبحت من اعلى معدلات الاصابه بالمرض الامر يحتاج الى بحث علاوة على وجود انباء قويه بان علاج المرض منذ سنوات مكتشف وتم علاج جميع مرضى السكر لمنسوبى البنتاجون الامريكي منذ 2012 ..

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