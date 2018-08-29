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"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 93195 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:43 م
"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 93195 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأربعاء،  93195 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 81421 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 8369 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 263 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم  218 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 45 حالة تتلقى العلاج اللازم.
 
 
وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 37 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 239 غسلة كلوية، كما أنه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوى بإجمالى 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.
 
 
 وأكد الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أى أمراض معدية إلى مصر مع عودة الحجاج.
 
 

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