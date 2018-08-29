الصحة الجزائرية: 62 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن وجود 62 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا حتى أمس الثلاثاء من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجارى.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم تسجيل أى حالة وفاة أخرى ماعدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما سابقا بولاية البليدة".

وأضاف البيان أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هى البويرة 3 حالات، والبليدة 30 حالة، وتيبازة 14 حالة، الجزائر العاصمة 13 حالة، المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل منهما.

وأوضحت أنه تم التكفل بكل الحالات بمستشفى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادى فليسى (القطار سابقا) ومستشفى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك"، مشيرة إلى أن هناك 85 حالة غادرت المستشفى، فيما تبقى وضعية الحالات الأخرى فى تحسن مستمر".

وأشارت الوزارة إلى انه "تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لوقف انتشار العدوى، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة فى الغسل الجيد للأيدى بالصابون والماء النظيف عدة مرات فى اليوم، خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة وبعد استعمال المرحاض، مع غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها، مع تفادى استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة (مياه الآبار والمنابع والخزانات(.