الشرطة العراقية: اعتقال عصابة لتهريب الآثار شمالى بغداد

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أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال عصابة لتهريب الآثار بحوزتهم قطع آثرية شمالى العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية - العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير شرطة النجدة العميد محمد الربيعى فى بيان قوله إن "دوريات نجدة الأعظمية ألقت القبض على أربعة أشخاص وبصحبتهم قطع آثرية".

يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب فى العام 2003، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التى لا تقدر بثمن من المتحف الوطنى بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، علما أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما فى المناطق النائية التى تفتقر إلى الحماية الحكومية.