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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:13 م
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السيطرة على حريق شب بمزرعة موالح بالدقهلية بسبب عقب سيجارة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:01 م
السيطرة على حريق شب بمزرعة موالح بالدقهلية بسبب عقب سيجارة حريق أشجار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمزرعة موالح بناحية قرية برج نور العرب التابعة لمركز السنبلاوين.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمزرعة موالح كائنة بزمام قرية "برج النور العرب" دائرة المركز. 

 

وعلى الفور إنتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ 7 شجارات جزوارين منزرعة أمام مدخل مزرعة ملك المدعو "أبوالفتوح ع أ" بالمعاش، ومقيم مدينة القاهرة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

 

وبسؤال حارس خصوصى، ومقيم قرية "البقلية" دائرة مركز المنصورة، علل سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 


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