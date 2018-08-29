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السويدى إليكتريك توقع عقدين لإنشاء شبكات كهرباء بموريتانيا بـ20 مليون دولار

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:21 ص
السويدى إليكتريك توقع عقدين لإنشاء شبكات كهرباء بموريتانيا بـ20 مليون دولار أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة السويدى إليكتريك، أن إحدى شركاتها التابعة بنسبة مساهمة 99.97‰، وهى شركة السويدى إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، فازت بعقدين لإنشاء شبكات كهربائية بدولة موريتانيا مقابل 19.8 مليون دولار، موزعة بين 8.1 مليون دولار قيمة العقد الأول، و11.7 مليون دولار للثانى.
 
 
وأوضحت السويدى، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن العقد الأول يتمثل فى إنشاء محطة 33/90 ك.ف وخط ربط جهد عالى 90 ك.ف، والثانى إنشاء شبكة جهد متوسط 33 ك.ف وشبكات جهد منخفض لعدد 35 قرية، وسيتم التنفيذ خلال 18 شهرا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، واستلام الموقع.
 
 

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