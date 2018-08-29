"السكة الحديد" تعلن استحداث إدارة جديدة لمكافحة القوارض والحشرات بالقطارات

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة استحداث إدارة جديدة تابعة للشركة تحت مسمى "إدارة مكافحة القوارض والحشرات"، لافتا إلى أن مجلس إدارة الإدارة صدق على إنشاء الإدارة الجديدة لتحسين مستوى نظافة القطارات على مستوى الجمهورية وتطهيرها من الفئران والحشرات.

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكة الحديد والمسئولة عن أعمال نظافة القطارات لـ"اليوم السابع" أنه تم إنشاء مباشرة وحدات تابعة للإدارة الجديدة على مستوى مختلف مناطق السكة الحديد بالجمهورية من أجل مكافحة القوارض والحشرات بكافة قطارات خطوط السكة الحديد.

وقال اللواء حتاتة إن الشركة اعتمدت أسلوب جديد فى تطهير القطارات من الفئران والحشرات يعتمد على عدم تطهيرها فى الورش فقط قبل أو بعد القيام برحلاتها، مستطردا: "النظام الجديد يعتمد لأول مرة على تطهير القطارات أيضا خلال رحلاتها.. فيه مشرف نظافة فى كل قطار عندما يرصد وجود فأر أو حشرات فى عربة من عربات القطارات يقوم بالإبلاغ عنها ليتم صعود عامل تابع لإدارة مكافحة القوارض فى أقرب محطة يمر عليها القطار".