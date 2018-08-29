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السعودية توزع مليون وجبة مجانية للحجيج فى المدينة المنورة.. انفوجراف

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:24 م
السعودية توزع مليون وجبة مجانية للحجيج فى المدينة المنورة.. انفوجراف المدينة المنورة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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يسعى عدد كبير من الحجاج إلى زيارة المسجد النبوى فى المدينة المنورة، وذلك عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج، وفى هذا الإطار تواصل المملكة خدماتها للحجاج، حيث وفر المستودع الخيرى بالمدينة المنورة مليون وجبة مجانية للحجاج، ضمن مشروع هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين.

وتتكون مكونات الوجبات التى يتم توزيعها على الحجاج، من حليب وشاى وعصير وماء وكراوسان وقهوة وتمر، بالإضافة إلى مليون ونصف سقيا، وذلك وفق ما ذكرته وزارة الإعلام فى المملكة العربية السعودية.

وجاءت المواقع المستهدفة للتوزيع، فى مداخل المدينة ومخارجها، وخيمة الضيافة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى، ومدينة حجاج البر فى خبير، وساحات المسجد النبوى الشريف، ومسجد قباء.

 

مليون وجبة

مليون وجبة فى السعودية

 

 

 


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