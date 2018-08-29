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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
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السعودية تعلن تفوق اليمن عالميا فى موسم الحج

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:17 م
السعودية تعلن تفوق اليمن عالميا فى موسم الحج موسم الحج
إيمان حنا
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قال وكيل وزارة الحج السعودي الدكتور محمد البيجاوي، إن بعثة الحج اليمنية تصدرت المرتبة الأولى من بين ١٦٥ دولة في عملية المسار الإلكتروني.

وأشاد الوكيل لشؤون الزيارات المشرف العام على المسار الإلكتروني في المملكة في لقاء مع قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد، بالترتيبات والتجهيزات التي قام بها مكتب شؤون الحجاج اليمنيين والتي شكلت نقلة نوعية على الرغم من الظروف التي تمر بها اليمن.

وقال إن هذه الاستعدادات المتميزة عكست ما نشاهده في الميدان من حيث الانضباط في تفويج حجاج اليمن، بدءا من دخولهم المنفذ البري ووصولهم إلى مكة المكرمة ثم أدائهم المناسك وزيارتهم للمدينة المنورة، وعودة بعضهم لليمن ممن كانوا قد زاروا المدينة قبل دخولهم مكة، وأوضح أن الحجاج اليمنيين يتلقون خدمات متميزة وفي مساكن مريحة ومهيأة ، لافتا إلى أن وزارة الحج السعودية لم تتلق أي شكوى أو ملاحظة حول خدمات حجاج اليمن.

 

 


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