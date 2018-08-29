"الزراعة" تكثف لجان المرور الميدانى للاطمئنان على المحاصيل وحل مشاكل المزارعين

كتب عز النوبى

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن لجنة من شئون المديريات قامت بزيارة قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية، للاطمئنان على زراعات القطن صنف جيزة 86 آكثار زراعة مبكرة والافرع قوية عدد الأفرع من 12- 14فرعا ونسبة تفتيح اللوز 4% وتم الانتهاء من الرش الوقائى الثالث بمبيد الباشا معدل 300سم للفدان الأرض مروية حديثا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التواجد الميداني بين المزارعين لحل مشاكلهم والاطمئنان على المحاصيل.

وأضاف أن اللجان قامت أيضا بمتابعة موقف الأسمدة الآزوتية المدعمة وضوابط الصرف المقرارات السمادية للموسم الصيفى 2018 وتم التنبية على لجنة صرف الأسمدة باتباع ضوابط الصرف حسب المقرارات السمادية المقررة والأسمدة متوفرة بالجمعية.

وأوضح يوسف، أن هناك لجنة أخرى توجهت إلى بعض قرى مركز اولاد صقر محافظة الشرقية اجمالي الزمام المنزرع 5180 فدانا منزرع منهم أرز مساحة 2590 فدانا داخل المصرح به ومساحة 985 بطيخ لب ومساحة 286 فدان قطن ومساحة 450 فدان الذرة بيضاء ومساحة 280 فدان علف أخضر، وتم متابعة موقف الأسمدة الآزوتية المدعمة للوارد والمنصرف والرصيد الحالى، حيث نسبة الوارد الي الاحتياجات حسب المنزرع الفعلي للموسم الصيفي 2018 هي 120%ونسبة الموزع من الأسمدة الى نسبة الوارد هي84% ونسبة الموزع إلى الاحتياجات هى 98% ويوجد أرصدة بالجمعية وتلاحظ زراعات بنجر العروة الأولى ابتداء من 5/8/2018، مشددا على مدير الجمعية ولجنة صرف الأسمدة الالتزام بضوابط وقواعد وتعليمات ومستندات صرف الأسمدة والمقررات المرسلة سابقا من الوزارة.

وأشار رئيس مديريات الزراعة، إلى أنه بالمرور الميدانى على الجمعية التعاونية الزراعية بناحية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية لحسم شكاوي الحائزين المزارعين بالجمعية بخصوص صرف الاحتياجات السمادية للمنزرع الفعلي موسم 2018 وتلاحظ إجمالى الزمام المنزرع بالجمعية هو 1347 فدانا وإجمالى عدد الحائزين هو 2528 حائز دفترى وإجمالى الاحتياجات من الأسمدة حسب المنزرع الفعلى هو 5680 شيكارة يوريا وأن نسبة الوارد إلى الاحتياجات من الأسمدة هو 55% ونسبة الموزع إلى الوارد هو 100% وأن نسبة الموزع إلى الاحتياجات هو 55% والأرصدة بالجمعية صفر من يوم 26/8/2018 والجمعية تحتاج إلى شحن أسمدة لاستكمال صرف الاحتياجات السمادية للموسم الصيفي 2018، وتم التنبيه علي مدير الجمعية وأعضاء لجنة صرف الأسمدة بالجمعية ضرورة الالتزام بتنفيذ قواعد وضوابط وتعليمات ومستندات صرف الأسمدة المرسلة إليهم سابقا من الوزارة.