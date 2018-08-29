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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:07 م
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الرئيس اللبنانى يؤكد أهمية المحافظة على البيئة وحماية الثروات الطبيعية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:00 م
الرئيس اللبنانى يؤكد أهمية المحافظة على البيئة وحماية الثروات الطبيعية الرئيس اللبنانى ميشال عون
/أ ش أ/
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أهمية المحافظة على البيئة وتشجيع المشروعات التى تحمى التنوع البيئى والثروة الطبيعية فى لبنان والتى أصبحت مهددة نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بمعالجة حديثة وآمنة للنفايات.

وأشار عون - خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى فى قصر بعبدا الجمهورى - إلى أهمية التوعية فى المدارس والجامعات لحث الطلاب منذ صغرهم على احترام البيئة واتباع الطرق التى تحميها، موضحا أن الخطة الاقتصادية الوطنية للبنان التى تم الاتفاق عليها واعتمادها، تعطى للشأن البيئى حيزا أساسيا لمواكبة عملية النهوض.

وأكد أهمية التعاون الدولى الثنائى والمتعدد الأطراف لحماية البيئة خاصة مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى لتنظيم ندوة فى باريس فى 10 سبتمبر المقبل تعنى بالشأن البيئى خاصة فى مدينة طرابلس، قلئلا: "إنه يوليها العناية اللازمة أسوة بالمناطق اللبنانية الأخرى".

من جهتهم..أكد أعضاء الوفد الفرنسى اهتمامهم بالشأن البيئى والمبادرة التى أطلقوها فى طرابلس لمعالجة القضايا البيئية فى المدينة والندوة التى ستعقد فى مجلس الشيوخ الفرنسى الشهر المقبل لهذه الغاية.

 


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