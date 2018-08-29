الرئيس الفلسطينى يثمن دور مصر لتحقيق المصالحة فى اتصال هاتفى بالرئيس السيسى

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جرى اتصال هاتفى، مساء اليوم الأربعاء، بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حول ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه جرى خلال الاتصال الحديث عن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية، حيث أكد الرئيس السيسى على مواصلة مصر لدورها واستمرار جهودها فى رعاية المصالحة، حرصا منها على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وشرعيتها بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس ثمن الدور المصرى المستمر فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل التصدى لكل المؤامرات التى تستهدف القضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الرئيس عباس، التأكيد على أهمية الدور المصرى ورعايته لتحقيق المصالحة كما كان على الدوام.وتم الاتفاق، على استمرار التنسيق والتشاور المستمر خلال الأيام المقبلة.