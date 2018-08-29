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الرئيس السيسي يلتقى البابا تواضروس ووفد ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:27 م
الرئيس السيسي يلتقى البابا تواضروس ووفد ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة الرئيس السيسي يلتقى البابا تواضروس ووفد ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبصحبته وفد من ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الشباب المشاركين فى الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف قارات العالم، والذى يعد التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه، بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى الذى يسعى إلى ربط المهاجرين المصريين وأبنائهم من الأجيال الجديدة بوطنهم مصر، كما أنه يساعد على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب المصريين فى الخارج تتيح الفرصة لتعريفهم بتطورات الأوضاع فى وطنهم، وما يتم بذله من جهود على مختلف الأصعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


 

 


 

 


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