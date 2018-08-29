الدفاع الأمريكية ترفض خصخصة القوات فى أفغانستان

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رفض وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس اليوم الثلاثاء اقتراحا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإحلال قوات أمن خاصة محلها.

وقال ماتيس للصحفيين "عندما يضع الأمريكيون مصداقية بلدهم على المحك، فإن خصخصتها ليست فكرة حكيمة على الأرجح".