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الخرطوم: رياك مشار وافق على توقيع اتفاق السلام النهائى بجنوب السودان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:00 ص
الخرطوم: رياك مشار وافق على توقيع اتفاق السلام النهائى بجنوب السودان رئيس جنوب السودان سلفاكير
الخرطوم (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، موافقة قائد الحركة الشعبية المعارِضة بجنوب السودان، رياك مشار، على التوقيع على اتفاق السلام النهائى بالأحرف الأولى بعد غد الخميس، وذلك بعد مفاوضات مكثفة أفضت إلى ذلك .

وقال الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر، فى بيان صحفي، إن الوساطة السودانية قادت اليوم الثلاثاء، مفاوضات مكثفة مع رياك مشار، أفضت إلى موافقته على التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى، على أن يتم ذلك بعد غد الخميس .

والتزمت الوساطة السودانية برفع النقاط التى طلب مشار النظر فيها لقمة "إيجاد"، لطلب تفويض بمناقشتها.

 

 


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