الحكومة توافق على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات

كتبت ــ هند مختار

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر (TMHH) التحالف المجري/ الروسي، على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاماً شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.

ويأتى هذا القرار ضمن خطة الدولة لإحلال وتجديد أسطول الهيئة المتقادم، بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة تقدم خدمة أفضل وآمنة للمواطنين وتحقق أعلى درجات التنافسية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة كفر الشيخ الموافقة على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة في مساحة 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمطوبس بالمحافظة، للشركة القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسط الكثافة عالية الجودة (MDF).

ويهدف هذا المشروع إلى تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا، وسد حاجة السوق المحلية من خلال إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح التي تصل إلى حوالي 685 ألف م2 وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة مشكلة البطالة بالمحافظة، حيث يتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ذلك فضلاً عن إعادة تدوير كميات كبيرة من قش الأرز الذي تعتمد عليه هذه الصناعة وتجنب الأثار البيئية المترتبة على حرقه.