video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعمل على تطوير روبوت للإجابة على أسئلة الخدمة المدنية أونلاين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:15 م
الحكومة تعمل على تطوير روبوت للإجابة على أسئلة الخدمة المدنية أونلاين صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفي عبد التواب
إضافة تعليق

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

 

وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

 

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" يعلنان الانتهاء من منظومة زيادة رواتب الموظفين.. هالة السعيد: تطبق فور موافقة رئيس الوزراء.. صالح الشيخ: الحكومة تسعى لتقنين المنظومة بالأجر المكمل.. ومصدر: تطبيقه يشترط طلب الجهات

صالح الشيخ

المركزي للتنظيم و الادارة

حكومة مدبولى

روبوت

خدمات حكومية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة