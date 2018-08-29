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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:07 م
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الجيش البريطانى يدرب 500 جندى فى الجيش الوطنى الصومالى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:09 م
الجيش البريطانى يدرب 500 جندى فى الجيش الوطنى الصومالى الجيش الصومالى - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن قواتها أنهت تدريب 500 جندى فى الجيش الصومالى، وهى العملية التى بدأت منذ يناير عام 2017، كجزء من التزام المملكة المتحدة بإحلال السلام والأمن فى المنطقة.

وأوضح بيان صادر من وزارة الدفاع أن القوات البريطانية تقوم على تدريب الجيش الوطنى الصومالى منذ يناير 2017، مع التركيز على التدريب الطبى وتطوير القيادة والاستخبارات ورعاية المعدات والدعم اللوجستي، وحقوق الإنسان.

وقال وزير القوات المسلحة مارك لانكاستر "التدريب الذى قدمناه سيساعد فى بناء الصومال أكثر استقرارا وازدهارا. وقد تم تحفيز الجيش الوطنى الصومالي، حيث أعربوا عن حرصهم على التعلم ونظل ملتزمين بتنمية بلدهم."

وذكر البيان أن الهدف طويل الأجل للبرنامج هو أن يصبح ضباط القيادة فى الجيش الصومالى أكثر قدرة ومكتفين ذاتيا على تدريب قواتهم، مشيرا إلى أن هذا التدريب يشكل جزءا فقط من عمل المملكة المتحدة فى البلاد، وتعتبر المملكة المتحد ثالث أكبر مانح لبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال.

كما تدعم المملكة المتحدة تطوير آلية تمويل مشتركة للشرطة، والتى قامت بريطانيا بتطويرها بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى.

 


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