التنظيم والإدارة يصدر قرارا بتعيين 190 من أسر الشهداء والمصابين

كتب : مصطفي عبد التواب

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم إصدار قرار بتعيين 190 من المصابين وأسر الشهداء، ضمن قرار مجلس الوزراء لتعين أسر الشهداء ومصابي الثورة والعمليات العسكرية.

وأضاف الشيخ خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر الجهاز، أنه يتم حالياً دراسة تعيين 600 آخرين بخلاف الطلبات التى حسمت وصدر بها قرار تعيين، مشيرًا إلى أن الجهاز يراعى فحص الحالات المتقدمة.

وأشار الشيخ إلى أن تخصيص الوظيفة يراعى عددا من المعاير من بينهم سكن الحالة، والتخصص والحالة الصحية، واحتياج الجهات القريبة من سكنه.

وشدد الشيخ على أن هذا القرار جوهره طمأنة أبنائنا فى القوات المسلحة والشرطة بأن الدولة لن تتخلى عنهم بعدما يقدمون حياتهم فداء الوطن.