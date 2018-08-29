التموين: لن يصرف لأى بطاقة بها أخطاء بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر 2018

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة تموينية بها أخطاء.

تيسيراً على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، أكدت الوزارة، على أنه يتم تصحيح هذه الأخطاء من خلال إحدى طريقتين:

الأولى: الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الاخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

الثانية: من خلال مكاتب التموين ويتم ذلك أثناء قيام المواطنين بإضافة المواليد، ويُكتشف بأن بالبطاقة أخطاء يتم تصحيح الأخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين سرعة تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء حتى يتمكنوا من إضافة المواليد واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم، والموقع متاح للدخول عليه وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.