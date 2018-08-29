"التموين": الدخول على موقع إدارة دعم مصر لتصحيح أخطاء البطاقات التموينية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء فإنه يتم التصحيح من خلال الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه يمكن أيضا لأصحاب البطاقات التي بها أخطاء التوجه من خلال مكاتب التموين، ويتم ذلك أثناء قيام المواطنين بإضافة المواليد حيث يتم تصحيح الأخطاء من خلال مكتب التموين بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص لإجراء التصحيح اللازم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين سرعة تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء حتى يتمكنوا من إضافة المواليد، واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم، منوهة بأن الموقع متاح للدخول عليه، وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.

وأكدت الوزارة أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة بها أخطاء.