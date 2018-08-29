التعليم تنفيذ 18 كتابا لباقة التعليم الجديدة.. والوزير يبحث الاستعداد للدراسة

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اجتمع مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك لبحث كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والتعرف على موقف المديريات من استلام الكتب، وأعمال الصيانة للمدارس، والاستعداد لتطبيق النظام الجديد للتعليم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

بحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، وأسماء الديب مساعد الوزير لشؤون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس ٣٠ يونيو، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، واللواء أيمن جلال رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء يسري عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية هذه المرحلة للعبور بالتعليم المصري إلى مراحل متقدمة من التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة اعتبرت أن الأولوية للتعليم بداية من العام الحالي وأن هذا العام هو عام التعليم، وهو ما أطلقه الرئيس بإطلاق المشروع الوطني للتعليم، مشيرًا إلى أن الجميع في الداخل والخارج ينتظرون رؤية مصر لتطوير التعليم، ويتابعون كافة التطورات التي ستحدث بالتعليم، مضيفًا أنه بعد المجهود الذى بذل العام الماضي في إعداد دراسات وخطط تطوير التعليم مع الشركاء الدوليين ومنهم البنك الدولى تم رفع ترتيب مصر 37 مركزًا فى التصنيف العالمى لجودة التعليم.

ووصف شوقى هذه المرحلة بأنها تاريخية لأن ما يحدث بها من تغيير خاصًة في التعليم هو نقطة فارقة في حياة الشعب المصرى، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا على أرض الواقع لتطبيق نظام التعليم الجديد في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وأن المراحل التى مر بها التغيير من مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين تكلفت مبالغ كبيرة على الدولة تحملتها لبناء الإنسان المصرى.

وأوضح شوقي لمديرى المديريات أنه تم تنفيذ (18) كتابًا لباقة التعليم الجديدة وهي دليل معلم لكل كتاب ( لغة عربية، ولغة إنجليزية، ورياضيات، ودين ) إلي جانب طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية وأنه تم طباعة دليل لكل معلم في يده خاص به، مشيرًا إلى أنه تم وضع المناهج بمعايير جودة عالمية ولأول مرة تمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقوق الملكية الفكرية، وهذا إنجاز كبير للوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دليل لولي الأمر تستهدف فيه الأمهات تحديدًا، وخاصة من لديها أبناء في هذه المراحل، وذلك لكي نحدث التواصل الجيد مع أولياء الأمور؛ ليتفهموا ما يدور فعليًا داخل الفصل مع أبنائهم، ولكي يصبحوا داعمين ومتفهمين للمنظومة الجديدة، وما نريد تحقيقه الآن هو أن يفهم التلميذ جميع الأنشطة التي يمارسها داخل الفصل ليعود ويحكي عنها في المنزل لوالديه.

كما أكد شوقى أثناء الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لعمل المنظومة الجديدة وموافاة الوزارة بتقرير شهري عن سلبيات وإيجابيات التطبيق لكي نستطيع أن نواجه الصعوبات ونتغلب عليها، وذلك لنستطيع تحقيق الهدف من المنظومة الجديدة، كما شدد على أهمية أن نتعاون جميعًا كوزارة بكافة مؤسساتها لإنجاح ما بدأناه واصفًا هذه المهمة بالصعبة والوطنية.

أما عن مشروع التابلت في المرحلة الثانوية والذي سيبدأ من الصف الأول الثانوي هذا العام 2019/2018، فقد أشار شوقى إلى أن الهدف منه هو التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية، وأن الاختلاف الحقيقي في طبيعة الأسئلة التي تهدف إلى الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسوف يتم تدريب الطلاب بدون ضغط عصبي، سواء من امتحان أو درجات، والمحتوى على التابلت محتوى إضافي ليساعد الطالب على الوصول للمعلومات بالطريقة الصحيحة، والمحتوى شيق والمصادر غير تقليدية للتعلم، والمناهج كما هي ليس بها أي جديد.

وقال إن وزارة الاتصالات تقوم بتوصيل شبكات فايبر داخل كل المدارس التي بها مرحلة ثانوية، كما يتم تركيب سيرفر لكل مدرسة، وكل إدارات التطوير التكنولوجي تتابع التركيب، وأضاف شوقي أنه تم الاتفاق على توفير (708) ألف تابلت لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم، وهناك إجراءات جادة لاستلامه وتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي فقط خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد شوقى أنه لن يكون هناك امتحان للصف الأول الثانوى أون لاين قبل شهر يناير القادم حتى يكون تم تدريب الطلاب التدريب الكاف على الطرق المختلفة للامتحان الإلكترونى.

وعن التجربة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، تحدث شوقي عن أهمية دور جميع القيادات والمعلمين ومشاركة الأهالي لإنجاح المنظومة، وأن اللغة العربية هي الأساس ولابد أن تكون لغة صحيحة عند أولادنا إلى جانب دراسة اللغة الإنجليزية، وإنه من المتوقع في خلال العشر سنوات القادمة أن يكون الاحتياج للمنظومة الجديدة بكافة عناصرها بما فيها التابلت الأكثر طلبًا من أولياء الأمور وخاصة أن التوجه فى التعليم الفني هو للمصانع التي تنتج السوفت وير التعليمى، ونأمل أن ننافس التعليم الدولي في السنوات القادمة، مضيفًا أن هناك نماذج من المعلمين مجتهدين ويعملون بضمير مهنى ويحبون عملهم ويبذلون قصارى جهدهم لتوصيل المعلومة للتلاميذ بسهولة ويسر بالفهم والفكر والعلم والأدوات تحت أى ظروف.

وفي نهاية الاجتماع طالب شوقى الجميع بالتكاتف والتعاون وعدم المبالغة فى النقد لتحقيق النجاح الذى ينسب للجميع ولا يكون إلا بالجميع.