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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:06 ص
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"التضامن" تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات من المدينة المنورة اليوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:00 ص
"التضامن" تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات من المدينة المنورة اليوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج تتم بانتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودى، ومن المقرر أن تصل اليوم الأربعاء اولى رحلات العودة من المدينة المنورة إلى ارض الوطن لعدد 397 حاجا من حجاج المستوى الأول ،كما سيشهد اليوم الأربعاء عودة 827 حاجا قادمين من مكة المكرمة إلى القاهرة وهم من حجاج السويس والإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، على أن يستمر عمل الجسر الجوى وعمليات التفويج من مطار جده إلى القاهرة حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

 

وكان أيمن عبد الموجود قد أكد أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل اجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى هذا ويبلغ اجمالى حجاج الجمعيات المتواجدين فى مكة حتى الآن 10437 حاجاً منهم 397 حاجا بالمدينة المنورة.

 

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات وعددها 3 حالات تحت الملاحظة لحجيج من المنيا وسوهاج والجمعيات المركزية تم احتجازها للمتابعة فشل كلوى وكسر فى العظام وجلطة بالقدم ويتم التأكد على حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة لهم إضافة إلى متابعة حالات الغسيل الكلوى وعددها 6 حالات تغسل بانتظام.


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